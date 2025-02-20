Düzce'de Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Düzce'de Eğitime Kar Engeli

Düzce'de meydana gelen şiddetli kar yağışı, yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine neden oldu.

Vali Selçuk Aslan'dan Açıklama

Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinde yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kar ve buzlanma riskine dikkat çekti.

Okullarda Eğitim Duracak

Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İdari İzinler

Engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildiren Vali Aslan, tüm vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.