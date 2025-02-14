Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Düzce’de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik etkin bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon sırasında gözaltına alınan G.A.'nın evinde ve üstünde yapılan aramalarda, 120 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Bu bulgular, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla G.A.’nın tutuklanmasına sebep oldu.

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Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce’deki bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğinin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.