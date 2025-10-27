Düzce'de Sosyal Deney: Vatandaşların Bayrak Hassasiyeti Öne Çıktı

Düzce'de düzenlenen sosyal deneyde, 29 Ekim etkinliğinde vatandaşlar bayrağın yere düşmemesi için anında müdahale ederek duyarlılık gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 21:55
Sosyal deneyde duygu ve duyarlılık bir arada görüldü

Düzce'de, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen düzenlenen sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi dikkat çekti.

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde, zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi sırasında görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı. Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdikleri özen, farklı açılardan kayıt altına alındı. Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

