Düzce'de Sosyal Medyada 'Silah Teşhiri': 4 Kişi Gözaltında

Düzce'de sosyal medyada 'silah teşhiri' yaptığı belirlenen 20 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 17:54
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Düzce'de sosyal medya üzerinden 'silah teşhiri' yaptığı tespit edilen 20 kişiden 4'ü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip sonucunda şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Belirlenen 20 kişinin kent merkezi ile Gölyaka, Yığılca, Akçakoca ve Çilimli ilçelerindeki ikametlerine, polis ve jandarma iş birliğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 3'ü ruhsatsız 5 tabanca, 18'i ruhsatlı 20 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 muşta, 1362 silah kartuşu ve 520 mermi bulunuyor.

Yakalanan 20 kişiden, ifadelerinin ardından 4'ü gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri sürdürülüyor.

