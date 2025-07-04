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Düzce'de Tarım Aracının Sürücüsü Kamyonla Çarpışmada Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracı, kamyonla çarpıştı. 65 yaşındaki sürücü Feridun Yapıcı kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 16:48
Düzce'de Tarım Aracının Sürücüsü Kamyonla Çarpışmada Hayatını Kaybetti

Düzce'de Tarım Aracına Kamyon Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 65 yaşındaki Feridun Yapıcı'nın kullandığı tarım aracı, 81 ADL 200 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza, Akçakoca-Karasu Batı Karadeniz Bağlantı Yolu üzerindeki Cumayanı mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Sonrası Olay Yeri ve Müdahale Süreci

Kaza sonucu tarım aracı devrildi ve Yapıcı, araçtan savrularak ağır yaralandı. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi.

Feridun Yapıcı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kaza sonrası kamyon sürücüsü T.I., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

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