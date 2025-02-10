Düzce'de Tekel Büfesinde Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Düzce'de, tekel büfesinde yaşanan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Emrullah Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D-100 Karayolu Çoban mevkisindeki olay, iki kişi arasında çıkan tartışmayla başladı.

Edinilen bilgilere göre, H.M. ile Emrullah Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Özellikle tartışmanın alevlenmesi sonucunda H.M., üzerinde taşıdığı silahla Emrullah Ç.'ye ateş etti.

Olayın hemen ardından efektif ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrullah Ç.'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna otopsi yapılmak üzere sevk edildi. Olayın zanlısı H.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.