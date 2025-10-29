Düzce'de Temizlik İşçisinin Bayrak Duyarlılığı Gönülleri Kazandı

Sosyal deneyde eldivenlerini çıkaran Rukiye Tuna'nın hamlesi sosyal medyada ilgi gördü

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 47 yaşındaki Rukiye Tuna, Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen düzenlenen sosyal deneyde eldivenlerini çıkararak yere düşmek üzere olan ay yıldızlı bayrağı kurtardı. Tuna'nın davranışı, paylaşımlar arasında dikkat çekti.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan deneyde, şehir merkezinde zabıta ekipleri senaryo gereği önceden ip ayarı yapılmış bayrağı elinden kaçırdı. Vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek duyarlılık gösterdi.

Deneyden habersiz bölgede çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna, mesaisini sürdürdüğü İstanbul Caddesi üzerinde zabıtalardan birinin yardım çağrısı üzerine yanlarına gitti. Tuna olay anını AA muhabirine şöyle anlattı:

"Bayrak asılırken ortada eşit şekilde durması gerekiyormuş. Tam eşitlendiği zaman söylememi istediler. Baktım bayrak yere doğru düşüyordu, altından tutup kaldırasım geldi fakat elimde çöp topladığım eldivenlerim vardı. Eldivenler bayrağımızda leke oluşturmasın diye düşündüm, hemen çıkardım ve bayrağı altından tutarak kaldırdım. Eğer yetişemeseydim altına serileyim de bayrağımız üstüme düşsün isterdim. Benim en büyük isteğim şehit olup o bayrağa sarılmak."

Tuna bayrak sevgisinin önemine vurgu yaparak sözlerini sürdürdü:

"Bayrağım bana vatanımı, milletimi, ailemi, çocuklarımı hatırlatıyor. Ülkemizde bayrağımızın altında hür, özgür şekilde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, dinimizi, imanımızı rahat yaşamamız için bu ülkeyi bize emanet etti. Biz de inşallah bu emaneti sonsuza kadar koruyacağız. Çocuklarımıza da bu emanete sahip çıkmayı öğretiyoruz. Onlar da inşallah vatanımızı koruyup kollarlar, bayrağımıza sahip çıkarlar. Böyle bir ecdadın torunu olduğum için çok sevinçliyim."

Belediyenin basın birimi sorumlusu Gürkan İpek, milli ve özel günlerde sahada 7 kişilik ekiple özel içerikler hazırladıklarını belirtti. İpek sosyal deney hakkında şunları söyledi:

"Sokakta 5 açıda kameralarımız vardı. Aslında hiç tereddüt etmedik. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce de bayrağa hassasiyet gösterilen bir şehir. Vatandaşlar, hazırlık aşamasında bile bayrağı bağlarken yardım etmeye başladı. Çekimimiz 3 gün, montajı ise 2 gün sürdü."

İpek, çekimler sırasında en çok etkilendikleri anın Tuna'nın bayrağa müdahalesi olduğunu vurguladı:

"Ablamız, o esnada bayrak düşerken eldivenini çıkardığında bizim de gözlerimiz doldu. Güzel bir şey çıktığına inanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu. Ham görüntüleri eşimize, dostumuza gösterdiğimizde herkes çok heyecanlandı. Bizim bunu yapmamızdaki amacımız etkileşim falan değil, tamamen insanların bayrak hassasiyetini ortaya çıkarmak."

Düzce'de yapılan sosyal deneyde ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için eldivenlerini çıkararak müdahalede bulunan belediyenin temizlik işleri çalışanı 47 yaşındaki Rukiye Tuna'nın davranışı sosyal medyada ilgi gördü. Düzce Belediyesinin basın birimi sorumlusu Gürkan İpek (fotoğrafta), çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu.