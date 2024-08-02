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Düzce'de Torununa Şiddet Uygulayan Babaanneye Adli Kontrol

Düzce'de 7 yaşındaki torununa şiddet uyguladığı iddia edilen babaanne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:04
Düzce'de Torununa Şiddet Uygulayan Babaanneye Adli Kontrol

Düzce'de Şiddet Olayı Gündemde

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 7 yaşındaki torununa şiddet uyguladığı öne sürülen bir babaanne hakkında adli süreç başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir çocuğa şiddet uygulandığı tespit edildi ve bu durum üzerine inceleme başlatıldı.

İlgili Kurumların Müdahalesi

Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, hemen harekete geçti. Tanıkların beyanları doğrultusunda, şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.A. (55) ve babaannesi S.A. (81), Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Çocuğun Korunması

Mağdur olduğu belirlenen çocuk, Sosyal Hizmet Merkezi psikologları eşliğinde devlet korumasına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu işlemler sonrasında, baba ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Adli Sürecin Sonuçları

Adliyeye sevk edilen babaanne, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, aile içi şiddet konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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