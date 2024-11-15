Düzce'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de otomobili içinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli Ö.A. tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen Ö.A. hakkında çalışma başlattı.

Şüphelinin Evi ve Aracı Arandı

Yapılan teknik takibin ardından, şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada toplamda 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Narkotik Köpeği ile Başarılı Arama

Bu operasyonda Ö.A.'nın aracında narkotik köpeği ile gerçekleştirilen arama anları, polis kamerasıyla kaydedildi. Elde edilen görüntüler, narkotik ekiplerinin özverili çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Düzce'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.