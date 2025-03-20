Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. 1,5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:10
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, güvenlik güçleri iki zanlıyı tutukladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik intensif bir çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.Ü. ve M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

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