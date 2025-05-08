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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de uyuşturucu suçlarından mükerrer kaydı bulunan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:49
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Uyuşturucu Suçlarına Yönelik Operasyon

Düzce'de, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, 29 şüpheli yakalandı.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından mükerrer kaydı bulunan şüpheliler hedef alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek 29 şüpheliyi yakalamayı başardı.

Jandarma, gerçekleştirilen işlemleri tamamladıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'inin tutuklandığını, 11'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik...

Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik...

Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunanlara yönelik operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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