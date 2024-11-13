Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu madde satışı ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Gözaltılar

Yapılan operasyonda S.B. (36), A.T. (36), T.Y. (38), C.M. (36) ve G.B. (32) gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 818 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Şüphelilerden G.B. hakkında yalnızca "uyuşturucu madde kullanma" sebebiyle adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Suç Kayıtları ve Cezalar

Tutuklanan zanlılardan S.B.'nin 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunmakta ve toplamda 31 suç kaydı ve 3 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca, A.T.'nin 22, T.Y.'nin 8 ve C.M.'nin 15 suç kaydı bulunmakta.

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