Düzce'de Vefa Et Lokantası Açılışında İş ve Siyaset Buluştu

Düzce'de Vefa Et lokantası açılışına iş ve siyaset temsilcileri katıldı; dualarla gerçekleştirilen törende konuşmalar yapıldı ve misafirlere yemek ikram edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:37
DÜZCE (İHA) — Düzce’nin yenilenen lezzet durağı Vefa Et lokantasının açılışı, iş ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Açılış, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde, işletme sahipleri Vefa Pehlivan, Metin Şişman ve Kerim Huş yönetiminde gerçekleştirildi.

Programa; CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti önceki dönem Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, iş dünyasının tanınmış simaları, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmaları

İşletme sahiplerinden Vefa Pehlivan konuşmasında, "Bir sanat eseri gibi hazırlanan tezgahın arkasında kendi alanlarında en iyi olan ustaların olduğunu" belirterek açılışa katılan herkese teşekkür etti.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı ise, "Bugün burada Düzce’nin önemli ihtiyaçlarından birisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunun gibi güzel yerleri açarken heyecan duyuyorum. Düzce’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık işletme ortaklarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Aynı sektörde iş yapan birisi olarak, içeride ki tatları tattık. Damaklarımız çatladı, gerçekten çok güzel yemekler. Düzce’nin özellikle sulu yemekte böyle bir yere ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı görüp de girişimcilik adına bu müessesenin bu şekle gelmesini gerçekleştirdikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ise, "Bugün burada Düzce’nin birlik ve beraberliği var. Bu birliği ve beraberliği Allah bozmasın. Burasının ismi Vefa. Herkeste vefa olmaz, ama burada bir vefa var. Düzce’ye yapılan yatırım benim için çok önemlidir ve değerlidir" şeklinde konuştu.

AK Parti önceki dönem Düzce Milletvekili Fahri Çakır de işletmenin hayırlı olmasını diledi.

Tören ve ikram

Konuşmaların ardından Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın okuduğu duanın ardından açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından misafirlere yemek ikram edildi.

