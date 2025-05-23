Düzce'de Vinç Operatörlerinden Filistin İçin Destek Konvoyu

Düzce'de Vinç Operatörlerinden Filistin'e Destek

Düzce'de vinç operatörleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla bir destek konvoyu düzenledi.

İHH Düzce Temsilciliği, yerel vinç firmaları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan pek çok vinç, çekici ve otomobil konvoya katıldı.

Konvoyun Detayları

Konvoy, Hal Kavşağı'ndan hareket ederek Kültür Merkezi önünde son buldu. Vinçlerle Filistin ve Türk bayraklarının açıldığı etkinlikte, katılımcılar dualar etti ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup sözcüsü Mehmet Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "İsrail'in uyguladığı zulme karşı hiç bir adım atmamak, insanlık suçuna ortak olmak anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Düzce'de, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla konvoy düzenlendi.

Düzce'de, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla "Sessiz kalma, mazlumların sesi ol" sloganıyla konvoy düzenlendi.