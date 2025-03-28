Düzce'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi, 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Düzce'nin Boğaziçi beldesine bağlı Yazlık köyünde 2 kişiyi dumandan etkileyen korkunç bir yangın meydana geldi. Yangın, Emine Kara'ya ait iki katlı evin bahçesinde bulunan ahırdan başladı ve evin içine kadar sıçradı.

Yangın üzerine derhal itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın, ekiplerin yaptığı etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen iki kişiye, ambulansta ilk yardım yapıldı.

Alevlerin sardığı ahırda maalesef 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, yangın sebebiyle bir motosiklet de kullanılamaz hale geldi.