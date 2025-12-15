DOLAR
Düzce'de Yüksek Kesimler Karla Beyaza Büründü

Düzce’de sıcaklıklar düştü; Sinekli, Samandere, Topuk, Balıklı ve Kardüz yaylaları aralıklı kar yağışıyla beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:17
Sağanak yerini kara bıraktı

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bin 450 metre yükseklikteki Sinekli Yaylası ile Samandere, Topuk, Balıklı ve Kardüz yaylaları aralıklarla süren kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sinekli Yaylası özellikle beyaza kaplanırken, Kardüz Yaylası'ndaki kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor ve bölge dron ile görüntülendi.

