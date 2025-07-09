Düzce'deki Örtü Yangını Kontrol Altında

Düzce'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Sarıkaya köyü Açma mevkisinde fındık tarlasında çıkan örtü yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.
Yangının başlamasının ardından, çevre sakinlerinin hızla durumu bildirmesi üzerine Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Alevlerin yaklaşık 30 dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek vererek katıldı.
Yangın, kontrol altına alındıktan sonra, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.