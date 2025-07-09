DOLAR
40,04 -0,01%
EURO
46,91 0,27%
ALTIN
4.261,92 -0,32%
BITCOIN
4.370.099,9 -0,42%

Düzce'deki Örtü Yangını Kontrol Altında

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki örtü yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:21
Düzce'deki Örtü Yangını Kontrol Altında

Düzce'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Sarıkaya köyü Açma mevkisinde fındık tarlasında çıkan örtü yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangının başlamasının ardından, çevre sakinlerinin hızla durumu bildirmesi üzerine Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 30 dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek vererek katıldı.

Yangın, kontrol altına alındıktan sonra, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
2
Kırıkkale'de Tır Çarpması: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu
4
Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Polis Dikkati ile Önleniyor
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti
6
Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni
7
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı