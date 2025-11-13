Düzce en aktif fay kollarında: Deprem Çalıştayı'ndan uyarı

Düzce en aktif fay hatlarının üzerinde

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Düzce Deprem Çalıştayı", Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Arslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yıl dönümünde düzenlenen çalıştayın bilimsel farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.

Arslan, Düzce'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en aktif kollarından biri üzerinde yer aldığına dikkat çekerek, depremlerin yalnızca fiziksel yıkıma yol açmadığını, aynı zamanda toplumların doğaya karşı hazırlıksızlığını da ortaya koyduğunu belirtti. Çalıştayın anma etkinliğinin ötesine geçerek, bilimsel veriler ışığında somut adımlar atılmasını hedeflediğini vurguladı.

"Deprem değil, bina öldürür"

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olarak geçmişte yaşadığı acılara ve halkın hissettiği korku ile çaresizliğe değindi. Öztürk, yaşanan felaketlerin doğru bina tasarımı ve mühendislik uygulamalarının önemini açıkça gösterdiğini belirterek, üniversitelerin bu süreçte topluma rehberlik etmesi gerektiğini söyledi. Öztürk'ün sözleri şöyle: "Depremler değil, hatalı inşa edilmiş binalar öldürür. Üniversitelerin görevi, bilimin ışığında doğru tasarım ve denetim süreçlerini topluma kazandırmaktır".

Depreme dayanıklı yapıların temel ilkeleri

Çalıştay, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin sunumlarıyla devam etti. İlk konuşmacı İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Batuhan Aykanat, "Depreme Dayanıklı Taşıyıcı Sistem Tasarımının Temel İlkeleri ve Tasarım Önerileri" başlıklı sunumunda, deprem güvenliğinin dayanım, rijitlik ve süneklik olmak üzere üç temel mühendislik ilkesiyle sağlanacağını vurguladı. Aykanat, "Yeterli dayanım, yeterli rijitlik ve yeterli süneklik bir araya geldiğinde deprem güvenliği sağlanabilir" ifadesini kullandı.

Aykanat, yanlış taşıyıcı sistem seçimi, yumuşak kat oluşumu ve zayıf kolon tasarımı gibi hataların deprem sonrası ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri nde gözlemlediği yapısal hataları detaylandırdı. Sunumunda beton ve çelik kalitesi, taşıyıcı sistem düzenliliği ve yönetmeliklere uygun tasarımın önemine değinerek doğru tasarım önerileri ile konuşmasını sonlandırdı.

Deprem sonrası yeniden yapılanmada sürdürülebilirlik

Çalıştayın ikinci konuşmacısı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Yılmaz ise yeniden yapılanma süreçlerinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Yılmaz, inşaat sektörünün küresel su, enerji ve hammadde tüketimindeki payına işaret ederek, yeniden yapılanmanın çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, deprem sonrası geçici barınmadan kalıcı konut inşasına kadar yenilenebilir enerji, yerel malzemeler ve yeşil bina prensiplerinin uygulanmasının fayda sağlayacağını söyledi. Ayrıca modüler yapı sistemleri, bina bilgi modellemesi ve sismik izolasyon teknolojilerinin kullanımına dikkat çekerek, sözlerini "Afetleri bir dönüşüm fırsatı olarak görmeliyiz. Yıkılanın yerine daha dayanıklı, yeşil ve adil bir gelecek inşa etmeliyiz" cümlesiyle tamamladı.

Çalıştay, afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve bilimsel temelli çözüm önerilerinin uygulanmasının önemi vurgulanarak, soru-cevap bölümünün ardından belge takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

