Düzce İçme Suyu Projesinde Kurumlar Bir Araya Geldi

Düzce Belediyesi'nin TEFWER kapsamındaki İçme Suyu Alt Yapı Yatırım Projesi için kurumlar, uygulama stratejisi ve 600 günlük takvimi görüştü.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:42
Düzce Belediyesi tarafından yürütülen İçme Suyu Alt Yapı Yatırım Projesi kapsamında uygulama planı ve yatırım stratejileri, ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya yapım işini alan firma ile işleri denetleyecek firma yetkilileri de davet edildi.

Toplantı ve katılımcılar

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde titizlikle çalıştığı ve şehir şebekesi değişimi ile yeni arıtma tesislerini içeren Türkiye Deprem, Sel, Orman Yangını Acil Durum Yeniden Yapılandırma Projesi (TEFWER) çerçevesindeki uygulama stratejileri ele alındı. Toplantıya Karayolları, Emniyet Müdürlüğü, elektrik, doğalgaz ve telefonla ilgili müdürlük personelleri de katıldı.

Uygulama stratejisi ve öncelikler

Toplantı başlığı İçme Suyu Temin Projesi İşe Başlama ve Koordinasyon Toplantısı olarak belirlendi. Yüklenici firma, projede inşa edilmesi planlanan yeni içme suyu hatlarının görsellerini katılımcılarla paylaştı. Kurum temsilcileri, şehir merkezi ana arterlerinde yapılacak çalışmalarda önceliğin vatandaşların konfor alanlarının korunması ve sosyal yaşamın en az etkilenmesi olması konusunda hemfikir oldu; bu nedenle uygun çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesi ön plana çıktı.

Çalışma takvimi ve koordinasyon

Toplantıda işçi sağlığı ve çevre güvenliği sorumlulukları hatırlatıldı. Kurumlar arası iletişimin kesintisiz sağlanması ve çalışma planının takibi için her hafta düzenli toplantı yapılması talep edildi. Projenin 600 günlik süresi en verimli şekilde kullanılacak; çalışmaların eş zamanlı yürütülerek, olağanüstü durumlar dışında aksama olmaksızın tamamlanması ana hedef olarak belirlendi.

