Düzce İGM'de Denetim Komisyonu Üyeleri Seçildi

Düzce İl Genel Meclisi'nde 2025 hesap ve işlemlerini denetleyecek Denetim Komisyonu üyeleri seçildi; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:13
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi toplantısı Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan oturumda katip üye Şükrü Sert tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanak okundu.

Denetim Komisyonu seçimi

Gündemin bir diğer maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17’nci ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddeleri gereğince, İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliğine; Şükrü Sert, Oğuzhan Küçük, Ömer Yıldırım, Ümit Tekel ve İsmail Akalın seçildi.

Komisyon raporu

İhtisas komisyonlarından gelen raporlar kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, Komisyon Başkanı Hasan Aktürk tarafından meclise sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

