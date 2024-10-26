Düzce Kaynaşlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce Kaynaşlı'da meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı ve bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:38
Düzce Kaynaşlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de İki Araç Çarpıştı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir pikap ile cip çarpıştı ve bu olay sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

İ.A.K. yönetimindeki 34 HEL 876 plakalı cip, G.D. idaresindeki 81 AAD 744 plakalı pikap ile D-100 kara yolu Süperlit Kavşağı'nda çarpıştı.

Acil Müdahale ve Yaralılar

Kazanın hemen ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza sonucunda sürücülerle birlikte araçlarda bulunan F.K, E.K ve G.K yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce’deki hastanelere götürüldü.

Ulaşım Düzeni

Kaza nedeniyle bölgede kısa bir süreliğine ulaşımda aksama yaşandı, ancak araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

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