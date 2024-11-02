Düzce Kesiminde Sis Etkisi: Görüş Mesafesi Düşüyor

Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlarda sis etkisini gösterdi.

Olumsuz Etkiler ve Görüş Mesafesi

Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri civarında meydana gelen sis, ulaşımda sorunlara neden oldu. Ayrıca, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı bölümlerinde de sis gözlemlendi.

Sürücüler İçin Dikkatli Olma Uyarısı

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu güzergâhlardan geçen sürücüler, dikkatli ve yavaş gitmeleri için uyarıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri sis nedeniyle alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi.