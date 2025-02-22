Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, yollar ve şehirler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:40
Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Düzce'de Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Düzce'de son iki gündür etkili olan kar yağışı, kent merkezi ve çevresini beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentin bazı bölgelerinde araçların üzeri karla kaplanırken, vatandaşlar yürümekte zorlandılar. Yağışın etkisi nedeniyle, D-100 kara yolu, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler dikkatli ilerlemeye devam ediyor.

Karayolları ekipleri, bu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Düzce Belediyesi'ne bağlı 148 karla mücadele ekibi, kent merkezinde çalışmalarına devam etmekte; İl Özel İdaresi ekipleri ise köylerde yol açma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sakarya'da Kar Yağışı Aralıklarla Devam Ediyor

Sakarya’da da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla sürmekte. Kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, D-100 kara yolu ile ana ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de Durum Kontrol Altında

Kocaeli’de kar yağışı, kentin bazı kesimlerinde aralıklarla etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm tedbirler alınmış durumda ve saha çalışmaları devam ediyor. Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla süren kar yağışıyla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmamakta.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmekte olup, gerekli durumlarda belirlenen noktalara yönlendirilip müdahalede bulunmaktadırlar.

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla devam etti. Kar...

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla devam etti. Kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla devam etti. Kar...

Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin bazı bölümlerinde aralıklarla devam etti. Kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

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