Düzce Meclisi 2025’in Son Toplantısı: Hecinler'e 20 Milyon TL Hibe

Düzce Belediye Meclisi, yılın son toplantısında toplam 38 gündem maddesini karara bağladı. Toplantı, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hecinler Katı Atık Tesisi ve Hibe Kararı

Mecliste, Düzce Belediyesi tarafından satın alınan Hecinler mevkii katı atık tesisinin modernizasyonu için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından tahsis edilen toplam 20 milyon TL tutarındaki hibenin, kullanılmak üzere belediye şirketi Düzce Beltaş A.Ş.'ye aktarılması oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar, Yapı Güvenliği ve Yönetmelik Değişiklikleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan; yapı güvenliğini artırmayı ve taşıyıcı sistemlerin performansını yükseltmeyi hedefleyen yeni teknik hükümleri içeren rapor, meclis üyelerinin tam desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği, Seyahat Kartları Yönetmeliği ile Özel Kalem, Muhtarlık İşleri, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin görev ve çalışma yönetmelikleri onaylandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği ise çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar değerlendirilecek.

Ulaşım Master Planı, T ve S Plakalar ve Pazaryeri Taşıması

Ulaşım Master Planı kapsamında oluşturulan yeni ulaşım hatları ve çalışma saatleri oy çokluğu ile kabul edildi. T ve S Plaka uygulamalarıyla ilgili düzenleme kapsamında, Düzce Belediyesi sınırları içinde geçmiş yıllarda verilmiş tüm T ve S plakaların 10 yıl süreyle geçerli olması ve geçiş sürecinin sonunda bu plakaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde süreli ve yeniden tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Aziziye Mahallesi'ndeki mevcut pazaryerinin, Aziziye Mahallesi 2793 ada 5 numaralı parsel üzerine inşa edilen kapalı pazaryeri ve fuar alanına taşınması onaylandı.

Diğer Önemli Kararlar

Belediyenin ortak olduğu şirketlere sermaye tamamlanması kapsamında Düzce Belka İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Beltem Temizlik ve Genel Hizmetler A.Ş., Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ve Düzce Belediyesi Turizm İşletmeleri A.Ş. için maddi katkı sağlanması oy çokluğu ile kabul edildi. 2026 yılı içinde zabıta ve itfaiye memurlarına verilecek aylık fazla mesainin, 2026 merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutarı geçmemek üzere uygulanması onaylandı. Ayrıca, uzun yıllardır geçici işçi statüsünde görev yapan ve teknik kariyere sahip 3 adet geçici işçinin 2026 yılında da 12 ay süreyle çalıştırılması talebi kabul edildi.

Mülkiyet, İmar Düzenlemeleri ve Gelecek Toplantı

Mülkiyeti Düzce Belediyesi'ne ait Konuralp Mahallesi 4784 ve 4785 nolu parsellerin yol alanı olarak kullanılmak şartıyla şartlı hibe usulüyle işlem yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste ayrıca Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Notları’nın 33. maddesinde değişiklik yapılması, yazı nizamı, imar planı değişiklikleri, yapılaşma koşulları, mevzi imar planı talepleri, yol düzenlemeleri, kamu yararı kararları ve itirazlar ile yol boyu ticarete ilişkin talepler görüşülüp karara bağlandı.

Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de yapmaya karar verdi.

