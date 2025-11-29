Düzce Üniversitesi 3+1 Eğitim Modeline Geçti: Rektör Sözbir Açıkladı

Düzce Üniversitesi 3+1 Eğitim Modeline Geçti

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye’nin iş gücü sorununu sektörün talep ettiği nitelikte eleman yetiştirememek olarak tanımlayarak, bu soruna çözüm üretmek amacıyla üniversitelerinde 3+1 eğitim modeline geçildiğini açıkladı. Açıklama, Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından Yükseköğretim Kurulu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Düzce Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda yapıldı.

Çalıştay ve açılış programı

Çalıştayın açılış programı Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Oral Cenk Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Denetçisi Mehmet Salih Canbal, protokol üyeleri, davetli konuşmacılar, farklı üniversitelerden akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzce MYO’dan vizyon beyanı

Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, çalıştayın ülkenin mesleki eğitim vizyonuna katkı sunmayı amaçladığını belirtti. 50 yıllik geçmişe sahip yüksekokulun bölgenin ve ülkenin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlendiğini söyleyen Gürel, yüksekokulu bilgi üreten, yayan ve sektörle bütünleşen bir merkez haline getirmek için yürütülen çalışmaları anlattı. Eğitim-sektör iş birliğini artırmak üzere 40’ın üzerinde firma ile işletmede mesleki eğitim protokolleri imzalandığını vurguladı.

3+1 eğitim modeli

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Meslek Yüksekokulu’nun Türkiye’nin en çok tercih edilen meslek yüksekokullarından biri olduğunu ve yetiştirdiği nitelikli öğrencilerin bunun kanıtı olduğunu ifade etti. Sözbir, iş gücü sorununu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirilememesi şeklinde tanımlayarak, bu soruna yönelik çözüm olarak uygulamaya koydukları 3+1 eğitim modelini anlattı. Bu modele göre öğrenciler bir dönem iş yerinde uygulamalı eğitim alıyor; böylelikle mezunların sektöre uyumu ve istihdamı kolaylaşıyor. Düzce Üniversitesi’nin mezunlarının yurt içi ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu üniversiteler arasında 13. sırada yer alması de bu yaklaşımın olumlu sonuçlarından biri olarak gösterildi.

Kalkınmanın temeli: beceri odaklı mesleki ve teknik eğitim

Çalıştayda konuşan Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Denetçisi Mehmet Salih Canbal, mesleki eğitimin tarihsel ve güncel durumunu değerlendirerek beceri odaklı uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Canbal, meslek lisesi mezunlarının yalnızca %5,17’sinin kendi alanında çalışabildiğini belirterek, 2020 yılında Mesleki Eğitim Merkezi’nden mezun olanların lise mezunu statüsü kazanmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti. Canbal, Dijitalleşme, Sanayi 4.0, Yeni Meslekler ve Değişen İş Gücü bağlamında 3+1 eğitim modelini beceri odaklı eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdi.

Savunma sanayi perspektifi

Savunma Sanayi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Oral Cenk Aktaş, 'Geleceğin Teknik Gücü: Sektörden Üniversiteye' başlıklı sunumunda savunma sanayi ürünlerinden örnekler verdi. Altay tankı, Milgem Korveti, Hürkuş, Hürjet, Kaan ve Atak gibi projelerin yerlilik oranının yüzde 80 olduğunu belirten Aktaş, Türkiye’nin savunma sanayinde 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek dünyanın en büyük 11. ihracatçı ülkesi konumunda bulunduğunu vurguladı.

Meslek yüksekokullarının dönüşümü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, meslek yüksekokullarının geçirdiği dönüşümü anlattı. Balcı, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunlarının artık 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olduğunu belirterek mesleki eğitim geleneğinin Ahilik ve Lonca sistemlerine kadar uzandığını, teknik eğitimin yanında mesleki ahlakın da önem taşıdığını vurguladı.

Teknikerlerin yeri

Programın son konuşmacısı Tekniker Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Özkar oldu. 'Teknoloji Tabanlı Tüm Sektörlerde Teknikerlerin Yeri' başlıklı sunumunda tekniker istihdamı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Özkar, bu çalışmalar sayesinde bugün Türk Telekom’da 10 bin tekniker istihdam edildiğinin altını çizdi.

Çalıştay çalışmaları ve sonuç

Düzce Meslek Yüksekokulu Mesleki Eğitim Çalıştayı, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda altı masa halinde gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla sürdü. Katılımcılar mesleki eğitime dair fikir, görüş ve çözüm önerilerini paylaştı; çalışma sonuçlarının paylaşılmasının ardından program sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, DÜZCE VALİLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ İLE DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞ BİRLİĞİYLE ORGANİZE EDİLEN "DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI" DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.