Düzce Üniversitesi'nde 'Gazze Üzerine Düşünceler' Konferansı — Filistin'deki İnsani Dram ve Küresel Tepkisizlik

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gazze Üzerine Düşünceler' konferansında Filistin'deki insani dram ve küresel tepkisizlik, akademik ve sivil aktörlerin katılımıyla tartışıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:24
Düzce Üniversitesi Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gazze Üzerine Düşünceler' başlıklı konferans, İstiklâl Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Sultan Hanımlar Derneği katkıları ve Ahlak ve Maneviyatı Güçlendirme Topluluğu iş birliğiyle hazırlandı. Konferansta Filistin'de yaşanan insani dram ve küresel tepkisizlik ele alındı.

Program akışı ve katılımcılar

Programa Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, davetli konuşmacı Prof. Dr. Yasin Pişgin ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii Müezzini Ahmet Cihan Yaman tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla sürdü.

Öğr. Gör. Bilal Abır, topluluğun fıkıh, siyer ve dini sohbetler gibi faaliyetlerle insana yatırım yaptığını vurguladı. Abır, rahmetin tecellisi için müminler arasındaki birlik ve aranın düzeltilmesinin şart olduğunu belirterek, 'Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin.' ayetine dikkat çekti.

Sultan Hanımlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özgür, Server Yaşam Vakfı ile yürüttükleri projeleri aktardı. Anlatılan çalışmalar arasında Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ile deprem bölgelerinde kullanılan, katkı maddesiz hazırlanan Henyer hazır yemek projesi öne çıktı.

Konuşmacıların değerlendirmeleri

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İsrail'in Gazze'de yaptığı müdahaleyi ve yaşananları sert bir dille kınadı. Sözbir, Türkiye'nin Ortadoğu'da kilit bir bölgesel güç olduğunu ve bölgedeki gelişmelerde Türkiye'nin kararının belirleyici olduğuna dikkat çekti. Konuşmasını öğrencilere iyi bir meslek sahibi olmanın yanında, iyi bir insan olmanın önemini hatırlatarak tamamladı.

Konferansın davetli konuşmacısı Prof. Dr. Yasin Pişgin, Gazze'de yaşanan katliamın insanlık tarihinde örneği az görülen bir vahşet olduğunu ifade ederek bunun 'savaş suçu' kavramının ötesinde bir olgu ürettiğini söyledi. Pişgin, Batı medeniyetinin ve bazı Müslüman çevrelerin tepkisizliğinin altında yatan nedenlere değindi ve Gazze'nin 'bir mihenk taşı' olduğuna işaret etti. Ümmetin bu durumdan çıkış yolu olarak 'Peygamber Efendimiz’in derdiyle ve değerleriyle olaylara, sorunlara ve çözümlere bakma' melekesini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Her Müslüman'ın Gazze'deki acıya vereceği aksiyonu, Hz. Peygamber'in bir çocuğun ağlaması sebebiyle namazını kısa kesmesi örneği üzerinden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Program, konuşmacılara hediye takdimiyle son buldu.

