Düzce Üniversitesi: Türkiye HIV Vakalarında yüzde 450 Artışla Öne Çıkıyor

Düzce Üniversitesi'nde HIV/AIDS Farkındalık Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından, HIV/AIDS hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda bir eğitim programı düzenlendi. Programa, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce konuşmacı olarak katıldı.

HIV ve AIDS: Tarihçe ve Tanım

Doç. Dr. Nevin İnce, HIV/AIDS'in tarihsel gelişimine değinerek, AIDS'in 1985'ten bu yana ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer aldığını açıkladı. İnce, HIV'in "İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü" olduğunu, AIDS'in ise bu virüsün en ileri evresinde ortaya çıkan klinik tablo olduğunu katılımcılara anlattı.

Türkiye'de Artış ve Resmi Veriler

İnce, istatistiki veriler ışığında Türkiye'nin HIV enfeksiyonunda yüzde 450 oranıyla artışın en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 57 bin 101 HIV pozitif birey bulunduğunu belirten İnce, bu rakamların buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğunu vurguladı. Toplumsal önyargı ve damgalanmanın birçok kişiyi sağlık kuruluşlarına başvurmaktan alıkoyduğunu, bunun da erken tanıyı geciktirdiğini ifade etti.

Bulaşma Yolları ve Korunma

Doç. Dr. İnce, vakaların özellikle 25–34 yaş grubunda yoğunlaştığını ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü aktardı. HIV'in en yaygın bulaş yolunun cinsel temas olduğunu belirtti. Günlük yaşamda sık rastlanan temaslarla HIV bulaşmadığını; el sıkışma, ortak kullanılan eşyalar, tuvalet, duş, sauna, yüzme havuzu, besinler, hava yolu, ter veya gözyaşı gibi durumların risk oluşturmadığını netleştirdi. Ayrıca, erken tanı sayesinde HIV'in tedavi edilebilen kronik bir enfeksiyon haline geldiğinin altını çizdi.

Sözler ve Farkındalığın Önemi

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Nevin İnce, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

HIV ile yaşayan bireyler, uygun tedaviyle uzun süre sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilir. Tedavi alan ve viral yükü baskılanmış kişilerde cinsel yolla bulaştırıcılık ortadan kalkar. Damgalanma tanıyı geciktirir, salgını büyütür. Doğru bilgi korkuyu azaltır; farkındalık hayat kurtarır

Eğitim programı, HIV/AIDS konusunda bilginin yaygınlaştırılması ve toplumdaki damgalanmanın azaltılması gerektiğine yönelik vurgularla sona erdi.

DOÇ. DR. NEVİN İNCE KONUŞMA YAPTI