Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Süha Güven Lisesi'nden Turizm Eğitim Protokolü

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Akçakoca Süha Güven Turizm Meslek Lisesi arasında turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:39
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, turizm alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Fakülte yönetimi okulda incelemelerde bulundu

Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen tören öncesinde, Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetimi; Dekan Prof. Dr. Oğuz Kara, Dekan Yardımcısı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Taşkıran, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu eşliğinde okulun mutfak atölyesi ve sınıflarında incelemelerde bulundu.

Okuldan ise Müdür Suzan Çakır, Müdür Yardımcısı Verda Arslan ve Almanca Öğretmeni Ali Semih Demirci hazır bulundu. Heyet, uygulamalı eğitim alanları hakkında bilgi alarak öğrencilerin mesleki eğitim süreçlerini yerinde değerlendirdi.

Protokolün hedefleri ve kapsamı

Protokol, Dekan Oğuz Kara ile Müdür Suzan Çakır tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında; ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, akademik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol uyarınca lise öğrencilerinin fakültenin akademik ve uygulama imkanlarından yararlanması; fakülte akademisyenlerinin lise düzeyinde mesleki bilgilendirme, seminer ve eğitim faaliyetlerine katkı sunması planlanıyor. Ayrıca öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim, rehberlik ve üniversiteye geçiş sürecine destek sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Beklenen etki ve gelecek planları

Eğitim iş birliği protokolünün, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor. İki kurum arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde ortak projelerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

