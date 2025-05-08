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Düzce Valisi Aslan, Motosiklet Kullanarak Sürüş Güvenliğine Dikkat Çekti

Vali Selçuk Aslan, kask takarak motosiklet sürerek güvenliğe vurgu yaptı. Etkinlikte denetimlerde başarılı olan sürücülere plaket verildi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:12
Düzce Valisi Aslan, Motosiklet Kullanarak Sürüş Güvenliğine Dikkat Çekti

Düzce Valisi Aslan, Sürüş Güvenliğine Önem Verdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sürüş güvenliğine dikkat çekmek amacıyla motosiklet kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlik Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla düzenlendi.

Motosiklet Kulüpleri Bir Araya Geldi

Etkinlik kapsamında, motosiklet kulüpleri üyeleri ve motosikletseverler Valilik bahçesinde bir araya geldi. Vali Aslan'ın önderliğinde kasklarını takan motosikletliler, "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla şehir turuna çıktılar.

Denetimlerde Başarılı Olan Sürücülere Plaket Verildi

Etkinlik sonunda, Aslan, kentte son 5 yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde hiçbir kural ihlali tespit edilmeyen 3 motosiklet sürücüsüne teşekkür plaketi takdim etti. Bu, sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha vurgulamak için önemli bir adım oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, (önde sol 3) sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak...

Düzce Valisi Selçuk Aslan, (önde sol 3) sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak motosiklet kullandı. Vali Aslan'ın önderliğinde kasklarını takan motosikletliler, "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla şehir turu yaptı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, (önde sol 3) sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak...

Düzce Valisi Selçuk Aslan, (önde sol 3) sürüş güvenliğine dikkati çekmek için kask takarak motosiklet kullandı. Vali Aslan'ın önderliğinde kasklarını takan motosikletliler, "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla şehir turu yaptı.

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