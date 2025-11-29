Düzce'ye 2 milyon TL'lik Dental Tomografi: 3D Görüntüleme İlde

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine 2 milyon TL'lik dental tomografi cihazı kuruldu

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesine, 2 milyon TL değerinde dental tomografi cihazı kuruldu. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, ilin sağlık altyapısını güçlendiren bu yatırımın hayata geçtiğini duyurdu. Uzun süredir dış merkezlere yönlendirilen hastalar artık 3D görüntülemeyi Düzce'de alabilecek.

Cihazın çalışma prensibi ve avantajları

Cihaz, Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) prensibiyle çalışıyor. Klasik iki boyutlu röntgenlerin yetersiz kaldığı durumlarda daha doğru sonuçlar sunan sistem, diğer tomografi yöntemlerine kıyasla düşük radyasyon dozu ile hasta güvenliğini artırıyor.

Dental tomografi, çene kemikleri, dişler, damar-sinir yapıları, kistler, tümörler, gömülü dişler ve eklem rahatsızlıklarını üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü şekilde görüntüleyebilen gelişmiş bir sistem olarak biliniyor.

Klinik etkileri ve hasta hizmetleri

Özellikle implant planlamaları, kist ve tümör tespiti ile cerrahi müdahale hazırlıkları gibi alanlarda hekimlere yüksek hassasiyetli görüntüleme imkanı sağlayacak cihaz sayesinde tanı süreçleri hızlanacak ve tedavi planlamaları daha güvenilir hale gelecek.

Bu yatırım ile Düzce Diş Hastanesi'nin hizmet kapasitesi artarken, hastaların şehir dışına sevk oranında da ciddi düşüş bekleniyor.

