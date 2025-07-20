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Düzceli Sürücünün Gelin Arabası: Kamyon ile Düğün Keyfi

Düzce'de kamyon sürücüsü Ali Kemal Kazancı, özel gününde kamyonunu gelin arabası olarak kullandı, eşine unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 10:57
Düzceli Sürücünün Gelin Arabası: Kamyon ile Düğün Keyfi

Düzce'de Eşsiz Düğün Geleneği

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kamyon şoförü Ali Kemal Kazancı, hayatının en mutlu gününde geleneklerin dışına çıkarak kamyonunu gelin arabası olarak kullandı. 26 yaşındaki Kazancı, 23 yaşındaki eşi Nermin Kazancı ile birlikte unutulmaz bir anı yaşadı.

Hafriyat Kamyonu ile Gelin Alma Töreni

Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan Kazancı, düğün merasimi için, hafriyat işlerinde kullandığı kamyonunu süsleyerek Çele Mahallesi'ndeki gelin evine yöneldi. "Evleniyoruz, mutluyuz" yazılı afişle donatılan kamyon, hem görsel bir şölen sunarken hem de samimi bir atmosfer yarattı.

Damat Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonunu gelin arabası olarak kullanma fikrinin aniden aklına geldiğini belirtti ve sürpriz yapmak istediğini dile getirdi. Nermin Kazancı ise bu jestin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ve böyle anıların çok değerli olduğunu ifade etti.

Çift, kamyonla şehir turu atarak, düğün öncesi anın keyfini çıkarırken, bu eşsiz deneyim düğün günlerine farklı bir renk kattı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin arabası olarak kullandı. Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Kazancı, hayatını birleştirdiği 23 yaşındaki Nermin Kazancı'nın Çele Mahallesi'ndeki babaevine hafriyat işi yaptığı kamyonunu süsleyerek gitti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin arabası olarak kullandı. Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Kazancı, hayatını birleştirdiği 23 yaşındaki Nermin Kazancı'nın Çele Mahallesi'ndeki babaevine hafriyat işi yaptığı kamyonunu süsleyerek gitti.

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