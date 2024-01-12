Düzensiz göçmen çalıştıran işletmeye cezadan kaçamadı: 8.2 milyon lira ceza kesildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikalara göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle ilgili denetim yaptı.

DÜZENSİZ 2 GÖÇMENİ ÇALIŞTIRAN İŞLETMEYE 8,2 MİLYON LİRA CEZA

Ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere iş ve barınma sağlayan işletme sahipleri C.Y. ve A.E. isimli 2 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı denetimlerde tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan yasal işlem başlatıldı.

Sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı için 8 milyon 268 bin TL ceza alan işletme, yasa dışı yollardan gelen göçmenleri barındırdığı için de cezalandırıldı. Geçici koruma altındaki bazı yabancı uyruklu kişilere de yol izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat ettikleri için 25 bin 700 TL idari para cezası verildi.