Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Beslenme ve bağışıklık arasındaki ilişki

Dyt. Hilal Şahin Güneşsu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını açıkladı. Güneşsu, vücuda besin alımının, doğumla başlayıp ölümle son bulan ve insan vücudunun gelişimi ile hastalıkların tedavisinde rol oynayan fizyolojik bir süreç olduğunu söyledi.

Diyetlerin etkileri

Güneşsu, uygulanan çeşitli diyetler hakkında şunları belirtti: Uygulanan çeşitli diyetler arasında; Akdeniz tipi diyet, Batı tipi diyet, vejetaryen diyet, Japon diyet, çok düşük kalorili diyet sayılabilir. Bu tarz diyetler, bağırsak florası üzerindeki etkileri ile bağışıklık sistemini de etkileyebilmektedir. Akdeniz tipi diyet olumlu yönde etki ederken, Batı tipi diyet ise olumsuz yönde etki ekmektedir.

Vitamin, mineral ve takviyelerin rolü

Güneşsu ayrıca besin öğelerinin bağışıklık üzerindeki önemine vurgu yaptı: Vitaminlerden; A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminler, E vitamini, D vitamini yine bağışıklık güçlendirici özellikte olup, minerallerden olan çinko, selenyum, demir ve bakır da bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır. Ayrıca Omega 3 ve omega 6, probiyotikler, flavonoidler, beta glukarn, ginseng, zerdeçal gibi takviyelerden yararlanmanın olumlu etkiler sağlayacağı ifade edildi.

Güneşsu, son olarak şunu vurguladı: Beslenme ile bağışıklık sistemi etkileşim içerisindedir ve besin öğelerinin uygun dozlarda ve doğru zamanlarda alınması, bağışıklığı doğrudan olumlu yönde etkileyecektir.

