e-Devlet Kapısı model oldu: Türkiye'nin dijital hizmeti 10 ülkeye ihracat yolunda

e-Devlet Kapısı model oldu: Türkiye'nin dijital hizmeti ihracat yolunda

Türkiye'nin birçok kamu hizmetini dijital ortamda sunduğu e-Devlet Kapısı, hem yurtiçinde hem de dost ve kardeş ülkelerde ilgi odağı haline geldi. Platformda yılda 12 milyar işlem gerçekleşiyor ve talep artıyor.

BTK konferansında sektör liderleri bir araya geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında düzenlenen "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri" oturumu, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Oturumu BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Karaman yönetti. Oturuma katılanlar arasında ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Mehmet Acar, TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ve Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Burcu Altıntaş yer aldı.

TÜRKSAT: e-Devlet ihracat süreci sürüyor

Orhan Koca, e-Devlet'in Türkiye'nin dijital devlet konseptinin önemli bir ayağı olduğunu belirterek platforma yoğun talep olduğunu vurguladı. Koca, "Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10'a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz." dedi. Kullanıcı yoğunluğunun yüksek olduğu platformlarda siber güvenliğin önemine dikkat çeken Koca, etkin, verimli ve güvenli kullanım için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

ASELSAN ve operatörlerden güvenlik vurgusu

Mehmet Acar, ASELSAN'da ürün güvenliğinin tasarım aşamasından itibaren ele alındığını, zayıflıkların ve saldırıya açık noktaların ilk adımda tespit edildiğini söyledi. İlerleyen aşamalarda hızlı müdahaleler gerçekleştirildğini ve yapay zekadan etkin şekilde faydalanıldığını ifade etti.

Emin İslam Tatlı, siber güvenlik ekiplerinin yapay zekayı kullanarak çözülmeyen problemleri daha kolay çözebileceklerini belirterek teknoloji yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Tatlı, "Aslında mobil şebeke güvenliği 2G'den bu yana gelişerek ilerliyor. Konu milli güvenlik meselesi olduğu için Turkcell olarak özellikle gerekli güvenlik önlemlerini kendimiz geliştirmek için bugüne kadar aksiyonlar aldık." dedi ve 5G'nin getireceği yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

Mahmut Küçük, Türk Telekom olarak tüm tehditlere karşı önlem almak amacıyla yatırımların sürdürüldüğünü, şirketin kamu dahil birçok kuruma servis sağladığını belirtti ve topyekûn ilerlemenin ülke siber güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Burcu Altıntaş ise müşteri güvenliği ve operatör sorumluluğuna vurgu yaparak, Türkiye'de güvenliği sağlayan ekiplerin bulunduğunu; erişim ve mimari tasarımda doğru uygulamalar için çalışıldığını anlattı. Altıntaş, "Türkiye'de ciddi anlamda güvenliği sağlayan, güvenlik mühendisliği yapan ekiplerimiz var. Gerek yeni yazılım geliştirme durumlarında, müşterilere hizmet verdiğimiz noktalarda hem erişimde hem de mimari dizayn tarafında doğru bir tasarım yapmak için çalışıyoruz. Son dönemdeki yatırımlarımızı da daha çok tehdit analizi yapmaya doğru yönlendiriyoruz." dedi.

Sonuç olarak, e-Devlet Kapısı'nın ihracı ve siber güvenlik yatırımları, Türkiye'nin dijital hizmetlerinin hem içeride hem de dışarıda daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi yönünde önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

