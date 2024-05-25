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e-Devlet'te unutulmuş paranız olabilir! Bu işlemi yapana hemen geri ödeniyor

E-devlet'te paranız bulunuyor olabilir! Bu işlemi kesinlikle yapın paranızı alın! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:47
e-Devlet'te unutulmuş paranız olabilir! Bu işlemi yapana hemen geri ödeniyor

Meslek hayatınızın aktif bir katılımcısıysanız e-devlet sisteminde tasarruf etmiş olabilirsiniz. Bu işlemle almanız oldukça kolay! Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET'TE BİRİKMİŞ PARANIZ OLABİLİR

Bireysel emeklilik sigortası kesintileriniz çalışma hayatınız boyunca e-devlet hesabınızda birikebilir. Bireysel emeklilik sistemi, işe yeni başlayan çalışanların maaşından sabit bir tutarın kesildiği sistemdir. Maaş bordrosu üzerinden hesaplanan kesintiler Takasbank'ında biriktirilmektedir. Bu prosedürler, bu sistemden haberi olmayan pek çok vatandaşın daha önce iade ve ödeme alabilmesi açısından önem taşıyor. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Takasbank yazarak "Bireysel emeklilik bilgilerine ilişkin işlemler" bölümüne ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada paranızın birikip birikmediği ile ilgili verilere ulaşabilirsiniz. Aylık 30 bin lira maaş kazanan bir kişi, her ay 1.000 ila 1.500 TL arası birikimi bir hesapta biriktirecektir. Öte yandan aylık maaşı 25 bin lira olan bir kişiden aylık 800 lira kesinti yapılacak. Bu kesintiyi istemeyen vatandaşlar BES sistemine başvurarak bunu durdurabiliyor.

E-devlet'te Birikmiş Paranız Olabilir

E-devlet ile biriken paraları almak için e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-devlet şifrenizi istemek için PTT şubenizi ziyaret edin. Daha sonra e-Devlet'e giriş yaparak kimlik doğrulama talimatlarını takip ederek kimlik doğrulama işlemini tamamlamanız gerekmektedir. E-devlet ile biriken paraları almak için e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. E-devlet şifrenizi istemek için PTT şubenizi ziyaret edin. Daha sonra e-Devlet'e giriş yaparak kimlik doğrulama talimatlarını takip ederek kimlik doğrulama işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Bu işlemi tamamladıktan sonra ana sayfadaki hizmetlerim bölümünden “Para ve Varlıklar” bölümündeki sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

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