e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

e-Devlet'te Elektrik Arıza İhbarı Hizmeti Başladı

Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde e-Devlet Kapısı üzerinde yeni bir hizmet devreye alındı. Artık elektrik kesintileri ve arızalar doğrudan yetkili kurumlara bildirilebilecek.

Tek tuşla arıza bildirimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması artık e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir durumda. Bu entegrasyon sayesinde elektrik kesintileri, genel arızalar ve sokak aydınlatma sorunları hızlı ve güvenli bir şekilde iletilebilecek.

Kapsam genişledi, kullanıcı ve ihbar sayısı yüksek

Uygulama ilk olarak 2019 yılında Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla hizmete sunulmuştu. 2023 yılında yapılan geliştirmelerle kapsamı genişletilerek elektrik kesintileri ve diğer genel arızaları da kapsar hale getirildi.

TEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı uygulamayı indirdi ve aracılığıyla yaklaşık 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu. Uygulamanın e-Devlet'e entegrasyonuyla birlikte kullanıcı sayısının ve gelen ihbarların artması bekleniyor.

Vatandaşlar uygulamayı şu platformlardan indirebiliyor: iOS: App Store, Android: Google Play ve Huawei App Gallery: App Gallery.