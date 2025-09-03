DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından e-Devlet'e entegre edilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması ile kesinti ve arızalar artık kolayca bildirilebilecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:57
e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

e-Devlet'te Elektrik Arıza İhbarı Hizmeti Başladı

Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde e-Devlet Kapısı üzerinde yeni bir hizmet devreye alındı. Artık elektrik kesintileri ve arızalar doğrudan yetkili kurumlara bildirilebilecek.

Tek tuşla arıza bildirimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen Elektrik Arıza İhbar Uygulaması artık e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilir durumda. Bu entegrasyon sayesinde elektrik kesintileri, genel arızalar ve sokak aydınlatma sorunları hızlı ve güvenli bir şekilde iletilebilecek.

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kapsam genişledi, kullanıcı ve ihbar sayısı yüksek

Uygulama ilk olarak 2019 yılında Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla hizmete sunulmuştu. 2023 yılında yapılan geliştirmelerle kapsamı genişletilerek elektrik kesintileri ve diğer genel arızaları da kapsar hale getirildi.

TEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı uygulamayı indirdi ve aracılığıyla yaklaşık 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu. Uygulamanın e-Devlet'e entegrasyonuyla birlikte kullanıcı sayısının ve gelen ihbarların artması bekleniyor.

Vatandaşlar uygulamayı şu platformlardan indirebiliyor: iOS: App Store, Android: Google Play ve Huawei App Gallery: App Gallery.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor