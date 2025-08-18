E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

E-Devlet'e girsin: Aşı yardımları 3 gün önce başladı

Devletin ailelere yönelik desteklerinden biri olan Şartlı Sağlık Yardımı, özellikle anne ve çocuk sağlığını öne çıkarıyor. Program, sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını teşvik ederken milyonlarca aileye erişim kolaylığı sağlıyor. Haberimize konu olan aşı yardımları ise 3 gün önce başladı.

2025 Şartlı Sağlık Yardımı: Hangi ödemeler yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen programda, 2025 yılı için belirlenen ödemeler şu şekilde açıklandı:

Gebelere aylık destek: Hamilelik sürecinde düzenli doktor kontrolüne giden anne adaylarına aylık 300 TL ödeme.

Doğum sonrası tek seferlik yardım: Doğumun ardından kontrollerini yaptıran annelere bir defaya mahsus 400 TL destek.

Çocuklar için aylık ödeme: 0-6 yaş aralığındaki çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götüren ailelere, çocuk başına aylık 150 TL ödeme.

Aşı takibi desteği: Çocukların aşı takvimini eksiksiz takip eden ve aşılarını yaptıran ailelere, çocuk başına aylık 100 TL ek destek.

Bu ödemelerin şartlı olduğu; yani belirtilen sağlık kontrollerinin ve aşıların düzenli olarak yapılması ve sistem üzerinden takip edilmesinin zorunlu olduğu vurgulanıyor. Başvurular her yıl 15 Ağustos - 15 Ekim tarihleri arasında kabul edilmektedir.

Aşı parası nasıl alınır? Başvuru yolları

Aşı Parası, muhtaç ailelerin 0-6 yaş arasındaki çocukları için verilen bir yardımdır. Başvuru iki şekilde yapılabilmektedir:

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları: Vakıf kaydı olan muhtaç aileler, vakıf üzerinden başvuru yapabilir.

- E-Devlet üzerinden başvuru: Aşı parası için E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru için ilgili link: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

E-Devlet üzerinden başvuru bölümüyle ilgili metinde geçen ifade: "Şartlı sağlık yardımı olarak kabul edilmiyor".

Başvuru için gerekli şartlar

Başvuruda aranan temel koşullar şunlardır:

- Hanedeki bireylerin sosyal güvencesinin olmaması (SGK kaydı olmaması).

- Kendi üzerine taşınmaz mal kaydı olanlar başvuramaz.

- Ailenin içinde sadece tek bir SGK’lı çalışanın olması durumunda yardım verilmez.

- Çocukların düzenli sağlık kontrollerine götürülmesi ve aşıların düzenli yaptırılması gerekir.

- Başvuru 0-6 yaş çocuklar için geçerlidir; 6 yaşını dolduranlar başvuru alamaz.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ilgili vakıf ve E-Devlet sayfası üzerinden güncel duyurular takip edilmelidir.