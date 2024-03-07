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e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Hesabınızda para olabilir

SGK, e-Devlet ve PTT'den yapılan destek ödemeleri bazen hesaplarda unutulabiliyor. Bu nedenle, e-Devlet hesabınızı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Hesabınızdaki unutulmuş destek ödemelerini fark ederek paranızı değerlendirme fırsatını kaçırmayın.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 12:27
e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Hesabınızda para olabilir

Banka hesaplarınızdaki unutulan ödemeler ve desteklerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan ödemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri kişiler tarafından zamanla unutulabiliyor veya fark edilemiyor. Bu ödemeleri kontrol etmek ve birikmiş alacaklarınızı görmek için e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

Düzenli Olarak Hesaplarınızı Kontrol Edin

Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekleyen paralar, sahipleri tarafından unutulabiliyor veya fark edilemiyor. Bu nedenle düzenli olarak hesaplarınızı kontrol etmek, hak ettiğiniz destekleri almak için önemlidir.

Para Yardımları Nereden Sorgulanır?

Unutulan para yardımlarını geri almak için öncelikle e-Devlet üzerinden sorgulama yapmanız gerekiyor. SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığını öğrenip hak sahibi olduğunuz paraları alabilirsiniz.

Engelli Bireyler, Bakım Desteği Alanlar, Anne Adayları...

Devletin sunduğu destekler arasında yaşlı aylığı gibi yardımlar, belirli koşulları sağlayan 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor. Engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de unutulabiliyor. Anne adaylarına ve çalışamayan hastalara sağlanan destekler de aynı şekilde unutulabilir. Bu tür yardımlardan faydalanmak için ilgili kurumlara başvurmanız gerekiyor.

Bankalarda Unutulan Paralar

Bankalardaki unutulan paralar konusunda ise bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımaktadır. Bu süre içinde hesaplarınızı kontrol ederek unutulan paralarınızı fark edebilir ve geri alabilirsiniz.

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