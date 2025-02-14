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e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı

e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81 olarak ölçüldü, bu oran 2020'den bu yana en yüksek seviyededir.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:21
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı

e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı 2024 yılı itibarıyla yüzde 95,81'e yükseldi. Bu oran, 2020 yılından bu yana yapılan anketlerde kaydedilen en yüksek memnuniyet seviyesidir.

Anket Detayları ve Kullanıcı Sayıları

18 Aralık 2008'de erişime açılan e-Devlet Kapısı, bu yıl itibarıyla 1086 kuruma ait 8 bin 361 dijital hizmet sunarak toplamda 67 milyon 124 bin 237 kullanıcıya hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, periyodik olarak gerçekleştirdiği anketlerle kullanıcı memnuniyetini ölçüyor.

2024 Yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi'ne 1 milyon kullanıcı katıldı ve sonuçlar memnuniyet oranının yüzde 95,81 olduğunu gösterdi. 2023 yılındaki ankette bu oran yüzde 94,8 olarak belirlenmişti.

Kullanıcı Geri Bildirimleri

Anket sonuçlarına göre, kullanıcılar tarafından en çok önerilen konular arasında yapay zeka, elektronik tebligat, iki aşamalı doğrulama, sosyal güvenlik, engelliler ve belediyeler yer aldı.

Bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda toplam 32 milyon 419 bin 562'si kadın, 34 milyon 704 bin 675'i erkek olmak üzere toplam kullanıcı sayısı 67 milyon 124 bin 237'ye ulaşmıştır. Kurulduğu günden bu yana yapılan toplam giriş sayısı ise 21 milyar 851 milyon 773 bin 909 olarak kaydedilmiştir; bunun 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852'si mobil üzerinden gerçekleştirilmiştir.

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