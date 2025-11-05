Eber ve Akşehir Göllerinde Kuraklıkla Mücadele: Nihai Eylem Planı Belirlendi

Eber ve Akşehir Göllerinde Koruma İçin Nihai Kararlar Alındı

Afyonkarahisar'da, kuraklık riski altındaki Eber ve Akşehir Göllerini korumaya yönelik eylem planının son hali için merkezi bakanlık kurumları, yerel kurumlar ve akademisyenlerin katılımıyla sonuç toplantısı ve arazi çalışması gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Amaç

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara, Afyonkarahisar, Çankırı ve Konyadan bakanlıkların merkez teşkilatı konu uzmanları, yerel kamu kurumlarının temsilcileri ve farklı üniversitelerin akademik personeli katıldı. Çalışmanın temel amacı, göllerin geleceğe debisel olarak en iyi özellikte miras bırakılmasını sağlamak üzere eylem planına son şeklinin verilmesiydi.

Toplantı ve Arazi Çalışmasının İçeriği

Katılımcılar hem toplantı salonunda hem de saha koşullarında bir araya gelerek eylem planına yönelik nihai kararları değerlendirdi. Arazi çalışması sırasında göllerin mevcut durumu yerinde incelendi ve uygulanacak tedbirlerin öncelikleri ile operasyonel adımlar üzerinde mutabakat sağlandı.

Sunum ve Uygulama Adımları

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, bakanlığın eylem planı kapsamında ihtiyaç duyulan göllere yönelik yürütülen çalışmalar ve Eber ile Akşehir Gölleri için planlanan uygulamalara dair kapsamlı bir bilgilendirme sunusu gerçekleştirdi. Sunuda, kısa ve orta vadede uygulanması öngörülen tedbirler ile koordinasyon mekanizmaları ele alındı.

Sonuç olarak, ilgili kurumlar ve akademi temsilcilerinin katıldığı bu çalışmayla Eber ve Akşehir Gölleri için eylem planında son kararlar netleştirilmiş, saha gözlemleri doğrultusunda uygulanacak adımlar belirlenmiştir.

