Eber ve Akşehir Göllerinde Kuraklıkla Mücadele: Nihai Eylem Planı Belirlendi

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel ve akademik paydaşlar, Eber ve Akşehir Gölleri için nihai eylem planı kararlarını almak üzere toplantı ve arazi çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:00
Eber ve Akşehir Göllerinde Kuraklıkla Mücadele: Nihai Eylem Planı Belirlendi

Eber ve Akşehir Göllerinde Koruma İçin Nihai Kararlar Alındı

Afyonkarahisar'da, kuraklık riski altındaki Eber ve Akşehir Göllerini korumaya yönelik eylem planının son hali için merkezi bakanlık kurumları, yerel kurumlar ve akademisyenlerin katılımıyla sonuç toplantısı ve arazi çalışması gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Amaç

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Ankara, Afyonkarahisar, Çankırı ve Konyadan bakanlıkların merkez teşkilatı konu uzmanları, yerel kamu kurumlarının temsilcileri ve farklı üniversitelerin akademik personeli katıldı. Çalışmanın temel amacı, göllerin geleceğe debisel olarak en iyi özellikte miras bırakılmasını sağlamak üzere eylem planına son şeklinin verilmesiydi.

Toplantı ve Arazi Çalışmasının İçeriği

Katılımcılar hem toplantı salonunda hem de saha koşullarında bir araya gelerek eylem planına yönelik nihai kararları değerlendirdi. Arazi çalışması sırasında göllerin mevcut durumu yerinde incelendi ve uygulanacak tedbirlerin öncelikleri ile operasyonel adımlar üzerinde mutabakat sağlandı.

Sunum ve Uygulama Adımları

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, bakanlığın eylem planı kapsamında ihtiyaç duyulan göllere yönelik yürütülen çalışmalar ve Eber ile Akşehir Gölleri için planlanan uygulamalara dair kapsamlı bir bilgilendirme sunusu gerçekleştirdi. Sunuda, kısa ve orta vadede uygulanması öngörülen tedbirler ile koordinasyon mekanizmaları ele alındı.

Sonuç olarak, ilgili kurumlar ve akademi temsilcilerinin katıldığı bu çalışmayla Eber ve Akşehir Gölleri için eylem planında son kararlar netleştirilmiş, saha gözlemleri doğrultusunda uygulanacak adımlar belirlenmiştir.

AFYONKARAHİSAR’DA KURAKLIK RİSKİ ALTINDAKİ EBER VE AKŞEHİR GÖLLERİNİ KORUMA EYLEM PLANINA YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR’DA KURAKLIK RİSKİ ALTINDAKİ EBER VE AKŞEHİR GÖLLERİNİ KORUMA EYLEM PLANINA YÖNELİK BAKANLIK MERKEZİ KURUMLARI, YEREL KURUMLAR VE AKADEMİK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN KATILIMI İLE NİHAİ KARARLARA YÖNELİK SONUÇ TOPLANTISI VE ARAZİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
7
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş