Ebrar Sitesi B Blok Davasında Gelişmeler

Ebrar Sitesi B Blok Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'unda 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 6 sanığın yargılanması devam ediyor.

Duruşma Detayları

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya, cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

Tutuksuz sanıklar Ahmet D. ve Salih T. ile mağdur yakınları ve avukatları duruşma salonundaki yerlerini alırken, tutuksuz sanık Meliha T. da Antalya'dan SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya katılmayan firari sanık Mustafa Timurbanga hakkında ise henüz bir gelişme sağlanamadı.

Mahkeme heyeti, B Blok'ta yaşamını yitiren ve daha sonra kimlik bilgileri belirlenen iki kişi hakkında düzenlenen ek iddianameyi kabul etti ve dosyaya ekledi. Tepebaşı, birçok dava nedeniyle karışıklık yaşadığını belirterek beraatini talep etti. Diğer sanıklar ise önceden verdikleri beyanlara sadık kalarak tahliyelerini istedi. Karar ve Erteleme

Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 14 Kasım tarihine erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.