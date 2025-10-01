EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2025-2026 yılına 'Filistin' konulu dersle başlandı; rektör ve dekan Gazze ve siyonizmin etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:03
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi 'Filistin' başlığı altında gerçekleştirildi. Fakülte tarafından düzenlenen derste, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner tarafından siyonizmin ortaya çıkışı ve Filistin topraklarının uzun yıllardır işgal altında olduğu vurgulandı.

Rektör Levent'ten Filistin'e ilişkin değerlendirme

Derse katılan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, gazetecilere yaptığı açıklamada siyonistler tarafından gerçekleştirilen uygulamaların ikinci yılına girildiğini belirtti. Levent, Filistin konusunun üniversiteler ve toplum için taşıdığı hassasiyete dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"Filistin'de olan olaylar, siyonistlerin soykırımı, bütün dünyayı derinden sarsıyor. Bütün dünya, birkaç ülke hariç, büyük bir hassasiyet gösteriyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız ve Meclisimiz bu konuda gerekli adımları atıyor ama toplum olarak da biz konuya gerekli hassasiyeti göstermek zorundayız. Bu yüzden gencimiz, yaşlımız, hepimiz bu konuyu bilmeliyiz ve birbirimize anlatmalıyız."

Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak akademik yılın ilk derslerinde Gazze konusuna yer verilmesini istediklerini söyledi. Hukuk Fakültesinde düzenlenen konferansta Dekan Ayhan Döner'in konuyla ilgili bilgilendirme yaptığı, öğrencilerin de Filistin ve Gazze'ye karşı hassasiyet gösterdiği gözlemlendiği aktarıldı.

Rektör Levent, öğrencilere yeni akademik yılda başarı dileyerek, Gazze konusunda gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

