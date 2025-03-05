Ece Gürel Arama Çalışmaları Üçüncü Gününde Devam Ediyor

Belgrad Ormanı’nda Ece Gürel İçin Arama Faaliyetleri Devam Ediyor

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarında son durum aktarıldı. 2 Mart Pazar günü evinden ayrılarak Belgrad Ormanı'na gideceğini belirten Gürel'in kaybolmasının ardından, yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yürütülen arama çalışmaları, aradan geçen üçüncü günde de aralıksız devam ediyor. AFAD İstanbul Müdürü Haluk Özener, bölgedeki çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Özener, "Bütün alanı taramak için 54,4 kilometrekarelik bölgedeki çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Arama Çalışmalarında Önemli Gelişmeler

Arama faaliyetlerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ile birlikte ilçenin belediyelerine bağlı gönüllü ekiplerden oluşan toplam 291 personel ve 8 iz takip köpeği katılıyor. Belçika Malinoisi cinsi köpek Üzüm da ekibin yanında yer alıyor.

Bölgedeki çalışmalar sırasında, Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar tespit edildi. Ayrıca, kişinin kaybolduğu yere yakın bir bölgede, 14 kilometre mesafede bir hırka bulundu ve bu hırkanın Gürel'e ait olduğu kesinleşti.

Çalışmaların sürdüğü alanlarda, ormanda bulunan göletlerde polis ve itfaiye su altı ekipleri de dalış yaparak arama gerçekleştiriyor. Ayrıca, Gültepe Mahallesi'nden Belgrad Ormanı'na giden güzergah üzerinde de dikkatle incelemeler devam ediyor.

Özener: "Çalışmalarımız Devam Ediyor"

Açıklamasında Özener, arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu alanda 34,4 kilometrekareyi taramış durumdayız. Geri kalan kısmı da birkaç gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. Ancak henüz bir gelişme kaydedemedik."

Kayıp kadınla ilgili yapılan en son görüntülemelerde, Gürel’in evinden çıktıktan sonra farklı noktaları yalnız başına yürüdüğü görülüyor. 172 personel ile yapılan arama operasyonları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile devlet kurumlarından da destek alıyor.

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede gazetecilere açıklamalarda bulundu.