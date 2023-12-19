Ece Ronay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında sosyal medya fenomeni Ece Ronay da var.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir galeriye motosikletli şüphelilerin ateş etmesi olayını soruşturuyor. Şüpheliler, "örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Sedat A, Serhat G, Uğur E. ve 18 yaşından küçük R.E. tutuklanmaları talebiyle savcılığa çıkarıldı. Ece Ronay ve Berat E. ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sulh ceza hakimliği, Mehmet Sedat A, Serhat G. ve Uğur E'yi tutukladı. Ece Ronay, Berat E. ve R.E. ise adli kontrolle serbest kaldı.