Ece Üner Serbest Bırakıldı: Soruşturma Süreci Tamamlandı

Ece Üner, sosyal medya paylaşımından dolayı başlatılan soruşturma sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:48
Ece Üner Serbest Bırakıldı: Soruşturma Süreci Tamamlandı

Ece Üner Hakkında Başlatılan Soruşturma Tamamlandı

Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde, Üner savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli Kontrol Tedbirleri

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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