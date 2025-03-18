Ece Üner Serbest Bırakıldı: Soruşturma Süreci Tamamlandı

Ece Üner Hakkında Başlatılan Soruşturma Tamamlandı
Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde, Üner savcılıkta ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Adli Kontrol Tedbirleri
Hakimlikteki işlemlerinin ardından Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.