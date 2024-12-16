ECOWAS, Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh İçin Özel Mahkeme Kurulmasını Onayladı

Mahkeme Kurulmasına Onay Verildi

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in görevi sırasında işlendiği iddia edilen suçların soruşturulması için özel bir mahkeme kurulmasına onay verdi. Bu önemli karar, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen '66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alındı.

İşkence ve Yargısız İnfazlar Soruşturulacak

Kurulacak mahkemede, Jammeh döneminde, özellikle 1996-2017 yılları arasında gerçekleştirildiği iddia edilen işkence, keyfi gözaltı, cinsel istismar ve yargısız infaz gibi suçlar detaylı bir şekilde soruşturulacak ve ilgili kişiler yargılanacaktır.

Gambiya Adalet Bakanlığı'ndan Değerlendirme

Gambiya Adalet Bakanlığı, bu kararın "bölge ve uluslararası toplum için önemli bir adım" olduğunu belirterek, tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı. Yıllardır diktatörlük mağdurları için adalet çağrıları yapan Gambiya'da, 2021'de Hakikat, Uzlaşma ve Onarım Komisyonu (TRRC) kurulmuş ve hükümete failleri yargılama çağrısında bulunulmuştu.

Geçmişteki Cezalar

Öte yandan, Jammeh'in hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ousman Sonko, mayıs ayında İsviçre'de bir mahkeme tarafından insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, Almanya'da bir mahkeme, Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen bir vurucu timin üyesi olan Bai Lowe'ye müebbet hapis cezası verdi.

Jammeh'in İktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994 tarihinde askeri bir darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmiştir. Jammeh, 1 Aralık 2016'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmiş, ancak sonucu kabul etmeyerek iktidarı bırakma çağrılarını da geri çevirmiştir. Yerini devretmesi gereken tarihten önce 90 günlük olağanüstü hal ilan eden Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmiştir.