Eczacı Necmi Yılmaz'dan Kışta Bağışıklık ve Sınav Dönemi İçin Takviye Önerileri

Eczacı Necmi Yılmaz'dan Kışa Özel Bağışıklık ve Hafıza Destekleri

Eskişehir'de görev yapan Eczacı Necmi Yılmaz, mevsim geçişleri ve kış aylarında artan viral enfeksiyonlara karşı bağışıklığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti ve yaklaşan sınav dönemindeki öğrencilere yönelik takviye önerilerinde bulundu.

Hangi takviyeler öneriliyor?

Eczacı Yılmaz, bağışıklık sistemini destekleyen ürünler hakkında şunları söyledi: "Bu aylarda özellikle viral enfeksiyon durumlarından kendimizi korumamız, bunun için de bağışıklığımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor." Yılmaz, bağışıklık için önerilen ürünler arasında C vitamini, çinko, D vitamini, karamürver ve beta glükan içeren takviyeleri sıraladı.

Türkiye'de yaygın olan D vitamini eksikliğine vurgu yapan Yılmaz, "D vitamini takviyesi alınması, bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için önem arz ediyor" dedi ve D3 vitamininin K2 ile birlikte alınmasının emilimi artırdığını, bunun için genelde dilaltı damla ya da sprey formlarının önerildiğini belirtti.

Mevsimsel yorgunluk için multivitamin

Kapalı hava koşullarının ruh hali ve enerji düzeyi üzerindeki etkilerine değinen Yılmaz, mevsimsel yorgunluk için multivitamin kullanımını tavsiye etti. Ayrıca, enerji desteği sağlayan ürünlerin kalp rahatsızlığı olmayan kişilerde tercih edilebileceğini söyledi.

Sınav dönemi: Dikkat ve hafıza destekleri

Sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik olarak Yılmaz, Omega‑3 (balık yağı) ve sitikolin içeren ürünlerin önerildiğini vurguladı: "Bu ürünler kazanılmış bilgiyi geri çağırmada, aynı zamanda dikkat ve algıyı toparlamada faydalı oluyor." Yılmaz, özellikle sınav dönemlerinde bu takviyelerin kullanılmasını önerdi.

Kan tahlili ve bilinçli kullanım

Unutkanlık yaşayanlara yönelik olarak B12 takviyesinin önemine değinen Yılmaz, vitamin kullanımının bilinçli yapılması gerektiğini hatırlattı: "Sıkça unutkanlık durumu yaşanıyorsa bunun için de B12 takviyesi alınmalı." Ayrıca Yılmaz, vitamin değerlerini öğrenmek için en yakın sağlık kuruluşuna, aile hekimine veya hastanelere gidip kan tahlili verme önerisinde bulundu ve tahlil sonuçlarına göre kişiye uygun takviyenin belirlendiğini aktardı.

Sonuç olarak, Eczacı Necmi Yılmaz, kış aylarında enfeksiyonlardan korunmak ve sınav döneminde bilişsel performansı desteklemek için uygun takviyelerin, doğru doz ve formda ve tahlil sonuçlarına göre kullanılmasının önemini vurguluyor.

