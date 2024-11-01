DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

Edebi Sofralar Programı Yeni Bölümleriyle TRT 2'de Yayına Girdi

Her perşembe izleyicilerle buluşan Edebi Sofralar, bu hafta Martin Eden'i ele alıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:48
Edebi Sofralar Programı Yeni Bölümleriyle TRT 2'de Yayına Girdi

Edebi Sofralar Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

Dünya edebiyatının seçkin eserlerinde yer alan yemek sahnelerini canlandırarak izleyicilerle buluşturan Edebi Sofralar, yeni bölümleriyle TRT 2 ekranlarında izlenebiliyor.

Martin Eden Romanı Üzerine

Bu hafta, programda Jack London'ın ünlü eseri Martin Eden ele alınacak. Dostoyevski, Tolstoy, Marquez ve Necib Mahfuz gibi yazarların eserlerinden sahnelemelere yer verilen program, bu hafta Prof. Dr. Baki Asiltürk ile derinlemesine bir tartışma sunacak.

Program Detayları

Programın üçüncü sezonunun dördüncü bölümü, 7 Kasım tarihinde saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Nergiz Erbay'ın üstlendiği yapımda, Alper Bıçaklıoğlu adlı diaroma sanatçısının hayal gücünden beslenerek oluşturduğu maketler de izleyicilere sunulacak.

Her Perşembe Yayında

Edebi Sofralar, her perşembe günü saat 20.30'da TRT 2'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı
2
Malatya'da Yeniden Yapılan Polis Merkezi Açıldı
3
Sivas'ta Tuz Çalısı ile Mera Islah Projesi Başlatıldı
4
Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Yargıtay'a Başvurdu
5
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı
6
Fransa'da Sınır Kontrolleri Başladı: Avrupa'da Yeni Dönem Mi?
7
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de