Edebi Sofralar Programı Yeni Bölümleriyle TRT 2'de Yayına Girdi

Edebi Sofralar Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

Dünya edebiyatının seçkin eserlerinde yer alan yemek sahnelerini canlandırarak izleyicilerle buluşturan Edebi Sofralar, yeni bölümleriyle TRT 2 ekranlarında izlenebiliyor.

Martin Eden Romanı Üzerine

Bu hafta, programda Jack London'ın ünlü eseri Martin Eden ele alınacak. Dostoyevski, Tolstoy, Marquez ve Necib Mahfuz gibi yazarların eserlerinden sahnelemelere yer verilen program, bu hafta Prof. Dr. Baki Asiltürk ile derinlemesine bir tartışma sunacak.

Program Detayları

Programın üçüncü sezonunun dördüncü bölümü, 7 Kasım tarihinde saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Nergiz Erbay'ın üstlendiği yapımda, Alper Bıçaklıoğlu adlı diaroma sanatçısının hayal gücünden beslenerek oluşturduğu maketler de izleyicilere sunulacak.

Her Perşembe Yayında

Edebi Sofralar, her perşembe günü saat 20.30'da TRT 2'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.