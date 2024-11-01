Edebi Sofralar Programı Yeni Bölümleriyle TRT 2'de Yayına Girdi

Edebi Sofralar Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor
Dünya edebiyatının seçkin eserlerinde yer alan yemek sahnelerini canlandırarak izleyicilerle buluşturan Edebi Sofralar, yeni bölümleriyle TRT 2 ekranlarında izlenebiliyor.
Martin Eden Romanı Üzerine
Bu hafta, programda Jack London'ın ünlü eseri Martin Eden ele alınacak. Dostoyevski, Tolstoy, Marquez ve Necib Mahfuz gibi yazarların eserlerinden sahnelemelere yer verilen program, bu hafta Prof. Dr. Baki Asiltürk ile derinlemesine bir tartışma sunacak.
Program Detayları
Programın üçüncü sezonunun dördüncü bölümü, 7 Kasım tarihinde saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Nergiz Erbay'ın üstlendiği yapımda, Alper Bıçaklıoğlu adlı diaroma sanatçısının hayal gücünden beslenerek oluşturduğu maketler de izleyicilere sunulacak.
Her Perşembe Yayında
Edebi Sofralar, her perşembe günü saat 20.30'da TRT 2'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.