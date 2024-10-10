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Edi Rama'dan Türkiye'ye Namazgah Camisi Teşekkürü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Namazgah Camisi'nin inşası için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:34
Edi Rama'dan Türkiye'ye Namazgah Camisi Teşekkürü

Arnavutluk Başbakanı, Türkiye'ye Şükranlarını İletti

Başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin inşası nedeniyle Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Cami, İki Ülke Arasındaki Bağları Güçlendiriyor

Başbakan Rama, Türkiye'nin desteğiyle yapılan caminin, gelecekte nesillerin kardeşlik bağlarını hatırlatacağını ifade etti. "Nesiller sizin jestinize şahit olacak ve iki ülke arasındaki bağdan bahsedecek," dedi.

Namazgah Camisi'nin Önemi

Rama, caminin artık bütün bir halkın mirası olduğunu ve Arnavut toplumuna önemli bir kazanım sağladığını vurguladı. Açılışta yaptığı konuşmada,"Müslüman Arnavut toplumunun dualarına cevap verme yönündeki kardeşçe kararlılığınız, bu caminin inşası için gerekli imkanları sağlayan Müslüman Türk toplumunun sesi olmuştur," şeklinde konuştu.

Uzun Bekleyişin Sonu

Caminin inşaatının başlamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Rama, caminin, Müslüman Arnavut topluluğu için uzun zamandır beklenen bir yapı olduğunu söyledi. "Bu cami, Arnavut kardeşliğine bir katkıdır," ifadesini kullandı.

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