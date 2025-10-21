Edinburgh'dan İstanbul'a Bisikletle Bağış Turuna Edirne Durağı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan makine mühendisi Nick Cresswell, çocukluk arkadaşı Dan Land'ın geçen yıl mental sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine başlattığı yardım amaçlı bisiklet yolculuğunda Edirne'ye ulaştı.

Selimiye Meydanı'nda açıklama

Cresswell, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edinburgh kentinden 14 Haziran'da yola çıktığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Yolculuğu, arkadaşının anısına düzenlediğini belirten Cresswell, CALM için destek topladığını vurguladı.

"Birleşik Krallık'ta intiharları önlemek için çalışan bir hayır kurumu olan CALM için seyahat ediyorum. Bu seyahate geçen yıl arkadaşımı kaybettikten sonra karar verdim. Zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ona yardım edemedim. Bu yolculukla diğer insanlara yardım edebilmeyi umuyorum."

Rotası, mesafesi ve topladığı bağış

Cresswell, yolculuğu boyunca kat ettiği mesafe ve geçtiği ülkeler hakkında şunları aktardı: 4 ayı geride bıraktığını, 6 bin 200 kilometre yol katettiğini ve 19 ülkeden geçtiğini söyledi. Rotasında Ren Nehri boyunca Alpler, İtalya, Avusturya ve Balkan ülkelerinin bulunduğunu, ardından Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştığını belirtti.

Konaklamalarını çadır, ev, hostel ve otellerde gerçekleştirdiğini ve günde ortalama 60 kilometre yol katettiğini söyleyen Cresswell, şu ana kadar 5 bin pound bağış topladığını ve bu miktarı artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Karşılaştığı tepkiler ve destek

Yolculuk sırasında tanıştığı insanların tepkilerinden bahseden Cresswell, insanların seyahatin uzunluğu karşısında şaşırdıklarını ancak amacını öğrenince olumlu yaklaştıklarını ifade etti: "Bunu yapıyorsan çıldırmış olmalısın, çok uzağa gidiyorsun.' diyorlar. Ama hangi amaçla yaptığımı öğrenince olumlu tepki gösteriyorlar. Yolculuk sırasında karşılaştığım herkes arkadaşça davrandı."

Ayrıca eski işvereninin projesini duyunca cömertçe bağış yaptığını belirten Cresswell, İstanbul'da ofisleri olduğunu ve destekleri için minnettar olduğunu iletmeyi planladığını söyledi.

Nick Cresswell'in hedefi, arkadaşının anısını yaşatırken mental sağlık farkındalığını artırmak ve CALM aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşmak.

